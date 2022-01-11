يجب أن يُسمع صوت عمال كازاخستان بالرغم من المحرضين! - الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادي

2022/01/11 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_لروسيا_الاتحادي بلاغ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية حول الأحداث في كازاخستان: يجب أن يُسمع صوت عمال كازاخستان بالرغم من المحرضين!ترجمة- رعد مسعودي:هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بشأن الأحداث في كازاخستانتمرّ كازاخستان بأيام صعبة، فقد تحول السخط الشعبي، الذي كان يتراكم لفترة طويلة، إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية هائلة.كل حركة واسعة تحتوي عل ......





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