2022/01/11 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دانييلا_القرعان د.دانييلا القرعانمن أكثر القضايا التي أثرت بالقضية الفلسطينية والمشهد الفلسطيني وكان لها الأثر الكبير على الشعب الفلسطيني وعائلاتهم هي قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



وما يخشاه العدو الصهيوني أنه ومنذ اندلاع النكبة الفلسطينية عام 1948 دخل سجون الاحتلال أكثر من 25 % تقريبا من مجموع الشعب الفلسطيني أي ما يقارب الثلث، بما يزيد على 800 ألف مناضل/ة من الشعب الفلسطيني.



أما عدد المرضى من ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيكون العام الجديد عام الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؟ - دانييلا القرعان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيكون العام الجديد عام الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؟ - دانييلا القرعان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).