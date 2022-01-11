محافظ ذي قار يصدر قرارا بمنع استثناءات في توزيع الأراضي

2022/01/11 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصدر محافظ ذي قار محمد الغزي، الثلاثاء، قراراً يمنع بموجبه الاستثناءات في عمليَّة توزيع الأراضي السكنية بين مستحقيها واعتماد معيار المفاضلة في آلية التوزيع.وذكر المدير الإعلامي لمكتب المحافظ كاظم صبار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الغزي وجَّه بلدية الناصرية باعتماد معايير المفاضلة بين المشمولين، واحتساب النقاط في آلية التوزيع كأساس للاستحقاق”، مؤكداً […]

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