التركمان يطالبون بمنصبين بعد “حرمانهم” من نائب رئيس البرلمان

2022/01/11 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شكت قيادي تركماني , الثلاثاء، من “تهميش” يطال مكونه للمرة الخامسة كمكون ثالث من مكونات الشعب العراقي بعد حرمانها من منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب, مطالبة القوى السياسية بانصاف المكون الثالث بتعويضه بمنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء.وقال القيادي التركماني والنائب السابق اكرم فوزي ترزي في تصريح لـ […]

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