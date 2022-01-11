أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية تتراجع

2022/01/11 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، تراجعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وانخفض سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اليوم/ مسجلا 148000 ألف دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.واستقرت اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، لكل ورقة …

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