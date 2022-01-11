مدرب فريق الأمانة يعلن استعدادات فريقه لمواجهة الديوانية

2022/01/11 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أعلن مدرب فريق أمانة بغداد وسام طالب، اليوم الثلاثاء، عن استعدادات فريقه للمباراة امام فريق الديوانية، فيما اكد عزم فريقه على الفوز.وقال طالب لوكالة الانباء العراقية ( واع ) إن "مباراة اليوم تأتي ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز، حيث ستقام في الساعة الواحدة والنصف بتوقيت بغداد على ملعب الادارة المحلية بالديوانية".واوضح، ان "الفريق عازم على تعويض الخسارتين السابقتين امام فريقي الشرطة والنجف في الجولتين السابقتين بالرغم من الاشادات باداء الفريق في مباراة النجف، لكن الاخطاء الدفاعية هي المسبب للخسارة"، مشيراً الى أن "مساعي الفريق هي الفوز في مباراة الديوانية". وتابع طالب أن "استعدادات الفريق تامة بشأن المباراة، خاصة بعد التعزيز الاخير واضافة عدد من اللاعبين منهم علي رحيم قادماً من الزوراء وامير غانم قادماً من اربيل وعلي حامد قادماً من الديوانية".

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