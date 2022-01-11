تحذير من تناول الشاي بعد الطعام.. اليكم الأسباب

2022/01/11 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد احتساء كوب من الشاي بعد وجبة دسمة

أمر لايمكن الاستغناء عنه، حيث يشعرك

بالخفة والاتزان .



وذلك بالرغم من كل

النصائح للابتعاد عن هذه العاده.

في هذا المقال سنكشف لك حقيقة النصائح

وأهميتها.

أضرار شرب

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