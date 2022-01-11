الإعلام الأمني: القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية

2022/01/11 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، إلقاء القبض على ٦٢ متسللاً

يحملون الجنسية السورية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أنه

“استمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود

وتأمينها، تمكنت القطعات الامنية من

الق

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