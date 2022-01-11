القوات الامنية تعتقل “قاتل عائلته”.. وتفاصيل جديدة حول الجريمة

2022/01/11 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في النجف، اليوم الثلاثاء، بان القوات الامنية اعتقلت الشاب الذي اقدم على قتل عائلته.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من مركز شرطة الكرار في محافظة النجف اقدمت على اعتقال الشاب الذي قتل عائلته المكونة من 5 اشخاص في ساعة متأخرة من ليلة امس”.وأضاف المصدر […]

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