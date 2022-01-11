بادية السماوة تنتعش وتسجل انحسارا رمليا

2022/01/11 | 10:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك الكثير من النباتات الطبيعية في بادية السماوة مثل الشيح والكيصوم والغدرك.

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