في ميناء أم قصر.. ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد

2022/01/11 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط حاويتين تحتويان على مستلزمات وأجهزة طبية، مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” ان “جهود هيئة المنافذ الحدودية ستستمر في ضبط ومحاسبة المخالفين ومنع مرور أي عمليات تهريب أو تلاعب حفاظاً على صحة وسلامة المواطن، حيث تمكنت مديرية منفذ …

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ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد أولاً على النور نيوز.

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