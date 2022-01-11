2022/01/11 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، الثلاثاء ، أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن عدم شرعية جلسة مجلس النواب الأولى، معتبرا ان جميع الإجراءات التي تمت بغياب رئيس السن باطلة .وقال مردان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدستور العراقي نص على عقد الجلسة برئاسة الأعضاء الأكبر سنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: المحكمة الاتحادية قد تبطل شرعية الجلسة الأولى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: المحكمة الاتحادية قد تبطل شرعية الجلسة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).