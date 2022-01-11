2022/01/11 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

القت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، القبض على شاب قتل عائلته بسبب الدراسة في النجف.

وقال مصدر امني لـ( بغداد اليوم )، ان "قوة من مركز شرطة الكرار في النجف قامت باعتقال الشاب الذي اقدم على قتل عائلته المكونة من (5) اشخاص في ساعة متأخرة من ليلة امس".

واضاف ان "التحقيقات الاولية مع الشاب حول اسباب ارتكابه للجريمة بينت ان الفعل ناتج عن خلاف عائلي بعد الضغط عليه من اجل الدراسة، وفق اعترافاته".

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