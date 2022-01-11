ضبط كمية من المستلزمات والأجهزة الطبية في أم قصر الشمالي

2022/01/11 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاويتين تحتويان على مستلزمات وأجهزة طبية في ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاويتين خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد معدة للتهريب".وأضاف، أنه "بعد الكشف على البضاعة وتدقيق المعاملات الجمركية المنجزة تبين وجود تلاعب في وصف المواد المصرح بها، حيث تم ضبط مستلزمات طبية (عجينة واجهزة وقوالب لصناعة الأسنان إضافة إلى شفرة جراحية و أدوات متنوعة تستخدم لحشوة الأسنان وامبولات تستخدم في التحاليل المختبرية) ممنوعة الإستيراد إلا بموافقات خاصة تصدر من وزارة الصحة، و يجب نقلها بحاويات مبردة كونها مواد طبية قابلة للتلف".وأشار إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لأتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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