اعتقالات في الأعظمية لعدد من موزعي منشورات ’تشوّش على المعتقدات’

2022/01/11 | 11:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على متهمين يوزعان منشورات تحريضية في مدينة الأعظمية وسط العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، إنه "بعد انتشار عدد من المنشورات التحريضية التي تحاول التشويش على المعتقدات الدينية ومحاولة تضليل المواطنين في احدى المناطق ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الاعظمية وبالتعاون مع مفارز الاستخبارات، تمكنت مفارز شرطة الاعظمية من التوصل إلى المتهمين وضبطهما بالجرم المشهود وهما يقومان بتوزيع هذه المنشورات".

وأضاف البيان "تم اقتيادهما إلى مركز الشرطة مع المضبوطات لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".

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