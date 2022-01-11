الحلبوسي يطرح نفسه “وسيطا” بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

2022/01/11 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتحرك رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بعد الخلاف العميق بين الطرفين عقب جلسة البرلمان الأولى.وقال النائب عن تحالف تقدم نايف الشمري، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي، بدء يتحرك من خلال اجراء الاتصالات مع قيادات التيار الصدري والإطار التنسيقي […]

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