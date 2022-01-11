الاتحاد: لن نتخلى عن رئاسة الجمهورية ولا يمكن القبول بعرض الديمقراطي

2022/01/11 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، تسمك الاتحاد بمرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح، مبينا انه لن يوافق على شروط الديمقراطي بشان مرشحي رئاسة الجمهورية.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال مصرا على ترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح لولاية ثانية ولن يتم تقديم اي بديل عنه”.[…]

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