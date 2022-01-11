2022/01/11 | 11:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة في محافظة بابل كانت معدة لاستهداف رتل تابع للقوات الأمنية.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” إنه “من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، القوات الأمنية، تتمكن من تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع قرب جسر ( 6 ) في منطقة النيل التابعة الى …

ظهرت المقالة في بابل..



تفكيك عبوة ناسفة أولاً على النور نيوز.

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