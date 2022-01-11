2022/01/11 | 11:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغدادأفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” أنه “استمراراً لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، تمكنت القطعات الأمنية من إلقاء القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية”.وأوضحت الخلية، أن “عملية إلقاء القبض عليهم تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات …

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