العراق يبحث مع حلف الناتو تدريب القوات الامنية

2022/01/11 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، مع حلف الناتو تدريب القوات الامنية العراقية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، استقبل في مكتبه قائد بعثة حلف الناتو في العراق […]

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