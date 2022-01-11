مسؤول أميركي: وتيرة مباحثات فيينا أبطأ من سرعة برنامج إيران النووي

2022/01/11 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

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كشف مسؤول أميركي لمجلة فورين بوليسي أنه إذا استمرت الوتيرة البطيئة للمفاوضات في فيينا فقد تضطر واشنطن إلى إعادة النظر في الاتفاق مع إيران.وأشار المسؤول الأميركي إلى أن وتيرة التفاوض في فيينا لا تواكب وتيرة تقدم برنامج إيران النووي، مؤكداً أن محادثات فيينا حققت بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة، لكن ليس بما يكفي لإجراء مفاوضات مفتوحة.

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