ديفنس نيوز: إيران توسع قدراتها العسكرية البحرية بشكل يهدد جيرانها

2022/01/11 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معركة الكتلة الأكبرحذّر خبراء متخصصون في الشأن الإيراني، من أن طهران تُوسّع قدراتها العسكرية البحرية بشكل غير مسبوق.وذكر موقع ديفنس نيوز الأميركي ان هذا التوسع يمثل تهديداً متزايداً للدول المجاورة لها، مشيراً الى ان القوات البحرية الإيرانية والحرس الثوري، أضافت بارجة من طراز ألفاند، و4 غواصات، و110 زوارق سريعة قتالية.



ووفقاً للموقع تُشغل إيران 3 غواصات سوفيتية من طراز كيلو وغواصتين ساحليتين من طراز فاتح.

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