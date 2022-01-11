إيران توجه دعوة للحلبوسي

2022/01/11 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، برقية هنأ فيها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لانتخابه لولاية ثانية.وقال قاليباف في البرقية، “إنني على ثقة بأن العلاقات الأخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم وإسناد من برلماني البلدين”.وأضاف، أن “التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران …

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