الإطار: جلسة البرلمان الأولى شهدت فوضى وفرض ارادات للتفرد بالقرار

2022/01/11 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الثلاثاء ، ان جلسة مجلس النواب الأولى التي عقدت الأحد الماضي انتهت بفرض الإرادات، مشيرا إلى أن قوى الإطار ترفض الاعتراف بشرعية الجلسة.وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة مجلس النواب الأولى شهدت فوضى وفرض ارادات معينة للتفرد بالقرار السياسي”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي […]

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