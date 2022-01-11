إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول إجراء اختبار فيروس كورونا السريع في المنزل

2022/01/11 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي والتطعيم كلها أدوات قوية للحماية من فيروس كورونا، ولكن هناك أداة أخرى يمكن أن تكون مفيدة جداً وهي إجراء الاختبار.ما هي الطريقة الصحيحة لإجراء الاختبار وكم من الوقت يجب أن تنتظر قبل إجرائه؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الاختبار المنزلي السريع

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