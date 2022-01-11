2022/01/11 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المالية تعلن اتمام المعاملات التقاعدية لمختلف الفئات المشمولة لشهر كانون الثاني » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:22

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