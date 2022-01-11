التميمي: العراق بحاجة لتشكيل حكومة صقور لعبور المرحلة القادمة

2022/01/11 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد الكاتب والمحلل السياسي نبيل التميمي، الثلاثاء، ان حكومة الاغلبية قد تخلق ازمة سياسية وشعبية، مشيرا الى أن العراق بحاجة لتشكيل حكومة صقور لعبور المرحلة القادمة.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العراق يحتاج الى حكومة صقور لعبور المرحلة القادمة وليس تشكيل حكومة بشخصيات منقادة”.وأضاف أن “البلاد بحاجة إلى حكومة قادرة […]

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