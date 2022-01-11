شاب يفتح النار على عائلته ويقتل 5 منهم في النجف

2022/01/11 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بمقتل أفراد عائلة بأكملها في حي الفرات وسط المحافظة على يد ابنهم.

وذكر المصدر ان الشاب الذي يتعاطى المخدرات أقام بمهاجمة منزل والده وقام بقتل عائلته.



وبين المصدر، ان قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي، وقامت بملاحقته إلا أنه قاوم الشرطة لتتم محاصرته وإلقاء القبض عليه.

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