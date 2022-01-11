هيئة التقاعد تنجز معاملات الفئات المشمولة لشهر كانون الثاني

2022/01/11 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للتقاعد التابعة الى وزارة المالية اليوم الثلاثاء، اكمال مختلف المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون الهيئة لكافة الفئات المشمولة لشهر كانون الثاني الحالي والتي تجاوزت الـ 4 ملايين معاملة تقاعدية لدى الهيئة.وذكر بيان من المكتب الاعلامي لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هيئة التقاعد أكملت معاملات الحقوق التقاعدية والتي شملت […]

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