الشبكي: الإطار هو الكتلة الأكبر ومايجري التفاف على الدستور

2022/01/11 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… رأى عضو مجلس النواب السابق محمد الشبكي، الثلاثاء، أن قوى الإطار التنسيقي هي الكتلة الأكبر وفقا لقرار المحكمة الاتحادية، معتبرا ان ما يجري هو التفاف على الدستور.وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي التزم بالقانون وقدم تواقيعا صحيحة بالكتلة الأكبر خلال إدارة رئيس السن”.وأضاف أن “هذا الأمر أغاض الكتل الأخرى التي […]

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