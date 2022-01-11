2022/01/11 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يعتقل ارهابي شارك في إغتصاب ايزيدية غرب نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعتقل ارهابي شارك في إغتصاب ايزيدية غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعتقل ارهابي شارك في إغتصاب ايزيدية غرب نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).