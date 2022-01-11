يار الله يلتقي قائد بعثة حلف الناتو في العراق (فيديو)

2022/01/11 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس أركان الجيش عبدالأمير رشيد يارالله، الثلاثاء، قائد بعثة حلف الناتو في العراق بير أولسن.

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وقالت رئاسة أركان الجيش العراق في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، "استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، في مكتبه قائد بعثة حلف الناتو في العراق وعدد من مستشاري البعثة".

وأضاف، "وتناول اللقاء مناقشة وبحث سير المشاريع المقدمة من البعثة التي تهدف إلى رفع قدرات الجيش العراقي، وبحث الخيارات لتطوير مستوى عمل البعثة في البلاد".

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