بثلاث عمليات.. القبض على 25 متهما في بغداد

2022/01/11 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمن، اليوم الثلاثاء، فض نزاعات عشائرية، والقبض على 25 متهما وفق مواد قانونية في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة والعمل على الحد من النزاعات العشائرية وملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من فض نزاعات عشائرية والقاء القبض على (١٢) متهما هم (اطراف المشجارات ) في مناطق (العكيلات، البياع ، الحرية) مع ضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم".

وفي سياق متصل، "ومن خلال واجبات البحث والتفتيش تم القبض على (٤) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (مبتز الكتروني) وذلك بالجرم المشهود مع ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في جانب الكرخ".إلى ذلك، "تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة والفرقة الاولى شرطة اتحادية من القاء القبض على (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (٤) متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة".

واشار البيان الى، انه "تسليم المتهمين والاسلحة المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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