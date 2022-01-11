اكتشاف بقايا ضخمة لإكتيوصور عمرها 180 مليون عام في المملكة المتحدة

2022/01/11 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتُشفت بقايا متحجرة ضخمة لإكتيوصور، وهو حيوان بحري مفترس، عمرها 180 مليون عام في المملكة المتحدة، فيما وصفه الباحثون بأنه أحد أهم الاكتشافات في المنطقة.

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