الصین: إيران تقوم بدور بناء في مفاوضات فيينا

2022/01/11 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد رئيس الوفد الصيني لمفاوضات فيينا “وانغ كوان”، الثلاثاء، أن إيران بتقديمها افكارا جديدة وشاملة تؤدي دورا بناء جدا في مفاوضات فيينا.وقال المندوب الصيني في تصريح صحفي بعد اجتماع مطول نسبيا مع رئيس الوفد الايراني علي باقري كني في اطار دولة المفاوضات الثامنة لرفع الحظر عن ايران في فيينا، ان لايران والصين محادثات […]

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