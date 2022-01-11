جستن ميرام يجدد عقده مع ريال سولت ليك

2022/01/11 | 11:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… جدد اللاعب العراقي الدولي جستن ميرام، عقده مع نادي ريال سولت ليك الاميركي.وقال ميرام في تدوينة له على “انستغرام” ترجمتها وكالة/ المعلومة/ إن “ابني سيباستيان اخبرني بأنه يريدني البقاء مع ريال سولت ليك، فقلت له سأقوم بذلك”.واوضح بالقول “متحمس جداً بأن أكون جزءاً من هذا النادي الرائع لموسمين آخرين”.يذكر أن […]

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