يار الله وقائد بعثة حلف الناتو يبحثان سير المشاريع الخاصة برفع قدرات الجيش العراقي

2022/01/11 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، مع قائد بعثة حلف الناتو سير المشاريع الخاصة برفع قدرات الجيش العراقي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، استقبل في مكتبه قائد بعثة حلف الناتو في العراق وعدد من مستشاري البعثة".

وأضاف أن "اللقاء تناول مناقشة وبحث سير المشاريع المقدمة من البعثة التي تهدف إلى رفع قدرات الجيش العراقي، وبحث الخيارات لتطوير مستوى عمل البعثة في البلاد".

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