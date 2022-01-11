"نيويورك تايمز": ولي عهد السعودية السابق بن نايف تعرض لتعذيب

2022/01/11 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية

إن ولي العهد السعودي السابق، الأمير

محمد بن نايف آل سعود، تعرض بعد اعتقاله

عام 2020 لأعمال تعذيب بما في ذلك التعليق

بالسقف من كاحليه مقلوبا.

وأشارت الصحيفة، في ت

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