نواب من الإطار التنسيقي يطعنون لدى المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب الحلبوسي ونائبيه

2022/01/11 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الثلاثاء، بتقدم 4 نواب للطعن لدى المحكمة الاتحادية بمخالفات ارتكبت في الجلسة الافتتاحية للبرلمان.وأخبر المصدر وكالة ايرث نيوز؛ ان كلا من النائب عدي عواد والنائب عبد الامير المياحي سيقدمان اليوم طعنا لدى المحكمة الاتحادية.وأضاف أن النائب عالية نصيف والنائب عطوان العطواني سيقدمان ايضا طعنا أمام ذات […]

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