القطاع المصرفي يستحوذ على 95٪ من حجم التداول في البورصة

2022/01/11 | 11:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، الثلاثاء، ان تحسن اداء البورصة العراقية خلال العام الماضي يعود إلى القطاع المصرفي الذي شكل 95٪ من نسبة التداول.وقال طارق في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “95٪ من حجم التداول في اسهم البورصة، يعود إلى القطاع المصرفي، اذ بلغت عدد الأسهم المتداولة 930 مليار […]

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