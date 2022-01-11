مكافحة اجرام بغداد تعلن القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالسرقة

2022/01/11 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالسرقة في عمليتين منفصلتين.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه عن “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ بالاشتراك مع مديرية شؤون السيطرات وجهاز الأمن الوطني من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/ …

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