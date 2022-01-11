ترجيحات بتشكيل تحالف يضم التيار والإطار لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء

2022/01/11 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الحوارات بين التيار والإطار بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الكندي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحوارات مستمرة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق في مرحلة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

ورجح "تشكيل تحالفاً يمثل الطرفين في كتلة أكبر خلال الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "ما يطرح من خلافات للرأي بين التيار والإطار لا يعكس حالة عدائية او حالة تصادم بقدر ماهي حالة تباينية، حيث ان للجميع الحق في ان يحقق لنفسه حضوراً أكبر على المستوى التنفيذ الحكومي".

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