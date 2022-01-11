2022/01/11 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصادر امنية مطلعة، الثلاثاء، عن خفض الاستنفار الامني في محيط اكبر قاعدة جوية في العراق.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الاستنفار الامني الذي فرض منذ قرابة 8 اشهر في محيط قاعد بلد الجوية في صلاح الدين، تم خفضه لاول مرة بعد نشر احزمة امنية في مناطق زراعية متاخمة لها ضمن حدود ديالى بعد تعرض القاعدة الى اكثر من 4 هجمات بالصواريخ".

واضافت المصادر، ان "خفض الاستنفار الامني ياتي بعد استقرار الاوضاع والسيطرة على الموقف في كل الفراغات والنهايات السائبة بالاضافة الى تفعيل الجهد الاستخباري لرصد اي تحركات مريبة تروم استهداف اكبر قاعدة جوية في العراق".

واشارت الى ان "لجان التحقيق المختصة المشكلة في ملف قصف قاعدة بلد نجحت في تحديد الفراغات والمناطق الزراعية التي استغلت في قصف القاعدة وجرى احتوائها من خلال نشر قوات إضافية فيها".

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