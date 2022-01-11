رابطة المصارف تقدم جردة حساب بعدد وقيمة الأسهم المتداولة في 2021

2022/01/11 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدثت رابطة المصارف العراقية، الثلاثاء، بشأن تحسّن أداء في البورصة العراقية خلال العام الماضي.

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وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق وفق بيان للرابطة تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، إن "تحسن اداء البورصة العراقية خلال العام الماضي يعود إلى القطاع المصرفي الذي شكل 95٪ من نسبة التداول".

وأضاف، "وكان سوق العراق للأوراق المالية، قد أعلن ارتفاع الأسهم المتداولة بنسبة 131٪ خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020".

وبين طارق، أن "95٪ من حجم التداول في أسهم البورصة، يعود إلى القطاع المصرفي، اذ بلغت عدد الأسهم المتداولة 930 مليار سهم بقيمة 812 مليار دينار"، مشيراً إلى أنه "مقارنة بالعام 2020 فأن نسبة نمو عدد الأسهم المتداولة للقطاع المصرفي بلغت 142.3٪ اذ كانت 368.4 مليار سهم في العام 2020، بينما 892.8 مليار دينار في العام 2021".

وتابع المدير التنفيذي لرابطة المصارف، أن "قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 244٪ اذ كانت في العام 2020 اكثر من 193.6 مليار دينار، بينما في العام الماضي بلغت 666.5 مليار دينار"، موضحا أن "عدد الصفقات ارتفعت إلى 40.856 صفقة في العام الماضي بينما كانت 18.792 صفقة في العام 2020".

واشار طارق إلى أن "سياسة البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تحسن وتطور اداء القطاع المصرفي خلال العام الماضي قد ساهم بارتفاع اسهم بعض المصارف".

وأكد أن "قيام مصرف الأهلي العراقي بالاستحواذ على فروع مصرف عودة اللبناني في العراق، يعتبر من اهم الاحداث الإيجابية التي اثرت على سهم السوق، بالإضافة إلى اندماج مصرفي العاصمة الأولى والمصرف الدولي الإسلامي وقيام بعض المصارف الخاصة العراقية بالتوسع خارجيا من خلال افتتاح فروع لها".

ولفت إلى انه "في العام ٢٠٢٠ قامت اربعة مصارف مدرجة بزيادة رأس المال وهي الطيف الإسلامي واسيا العراق والمستشار وامين العراق، بينما قامت اربعة مصارف مدرجة بتوزيع أرباح وهي المصرف التجاري والأهلي العراقي والمنصور والطيف".

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