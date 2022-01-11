النزاهة تستعيد نحو 40 مليار دينار من قضايا الكسب غير المشروع

2022/01/11 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن مجمل الأموال المحكوم بردِّها عن قضايا الكسب غير المشروع لسنة 2021؛ استناداً لقانونها رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وذكر بيان للهيئة، أن “مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة تضمَّنت ردَّ الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانين الذي بلغت قيمته (26,215,000) مليون دولارٍ، و(2,716,000,000) مليار دينار”.

وأضاف أن “جهوداً حثيثة ومُتميّزة بذلتها الدائرة بالتعاون مع دائرتي التحقيقات والوقاية في الهيئة أثمرت عن استرداد المبالغ المذكورة”.

يُذكَرُ أنَّ المادة (19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ( 30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على “تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع”.

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