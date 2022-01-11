العراق.. مراهق يقتل 5 من أفراد عائلته منهم والديه

2022/01/11 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام مواقع محلية عراقية، الثلاثاء، عن مصادر أمنية إفادتها بإقدام مراهق على قتل خمسة من أفراد عائلته في محافظة النجف جنوبي البلاد.

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