2022/01/11 | 12:12 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقلت وسائل إعلام مواقع محلية عراقية، الثلاثاء، عن مصادر أمنية إفادتها بإقدام مراهق على قتل خمسة من أفراد عائلته في محافظة النجف جنوبي البلاد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مراهق يقتل 5 من أفراد عائلته منهم والديه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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