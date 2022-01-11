الثقافة تستحدث منافذ جديدة لتسليم منحة الصحفيين لتخفيف الزخم

2022/01/11 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق صادق التميمي , الاحد , ان وزارة الثقافة استحدثت اليوم ثمانية منافذ جديدة لتسليم منحة الصحفيين لتسهيل مهمة الاستلام وتخفيف الزخم الذي ولد ارباك يوم امس , مبينا ان الوزارة اتفقت مع احدى الشركات المالية للقيام بمهمة توزيع المنحة لكل ثلاث محافظات في محافظة واحدة […]

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