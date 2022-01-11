رابطة المصارف: 95% من حجم التداول في البورصة العراقية يعود للقطاع المصرفي

2022/01/11 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن تحسن أداء البورصة خلال العام الماضي، يعود إلى القطاع المصرفي الذي شكل 95 بالمائة من نسبة التداول.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “95٪ من حجم التداول في اسهم البورصة، يعود إلى القطاع المصرفي، اذ […]

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