جامعة الكرخ للعلوم تحتفي بالذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر

2022/01/11 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نظمت جامعة الكرخ للعلوم، مهرجاناً تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.وحضر المهرجان مدير شؤون المحافظات بهيئة الحشد الشعبي جمال الدين الصغير وعدد من عمداء الكليات وتدريسيين وطلبة.وتضمن المهرجان قراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق، وعرض افلام قصيرة وقصائد رثائية لشهداء القادة تتغنى بتضحياتهم الجسيمة، قدمها الشاعر علي منديل الطائي.كما […]

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