2022/01/11 | 12:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اقترب المدرب العراقي أمين فيليب من تدريب نادي الميناء الرياضي.وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة الميناء فتحت قنوات الاتصال مع المدرب أمين فيليب لقيادة الفريق الكروي في الموسم الحالي من اجل انتشاله من الوضع الحالي”، مبيناً ان “المدرب وافق على العرض مبدئياً”.واوضح ان “الادارة ليست راضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين فيليب يقترب من قيادة دفة السفانة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين فيليب يقترب من قيادة دفة السفانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).